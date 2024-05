Human-first AI automation for logistics. Cartage is an automation system for freight brokers and 3PL's. We automate routine, repetitive tasks so that your team can focus on more critical work.

Nettside: cartage.ai

