Cardata er en fullstendig administrert plattform for refusjon av kjøretøy. Våre service- og programvareverktøy hjelper bedrifter med å spare over 30 % ved å unnslippe utdaterte bilprogrammer og gå over til optimaliserte skattefrie alternativer. Grunnlagt i 1999, tilbyr vi en pakke med refusjonsprogramvare, compliance-programmer og business intelligence-verktøy for selskaper hvis ansatte bruker sine personlige kjøretøy i jobbsammenheng. Programmer inkluderer Fixed & Variable Rate Reimbursement (FAVR), Tax-Free Car Allowance (TFCA) og Cents per Mile (CPM). Støttes av Cardata Mobile App, Cardata Cloud Portal, forsikringsverifisering og direkte lønn. Hvordan virker det? 1) Design: Arbeid med en Cardata-ekspert for å designe et tilpasset og IRS-kompatibelt kjøretøyprogram som passer best for dine behov. 2) Registrering: Sjåfører bruker Cardata Mobile-appen for å enkelt spore forretningsreisene sine, mens ledere bruker Cardata Cloud for robust rapportering. 3) Betal: Sjåførene dine får utbetalt skattefrie refusjoner, direkte til bankkontoene deres. Cardata jobber med Fortune 500-selskaper og voksende organisasjoner med ansatte som kan bruke deres personlige kjøretøy for konsekvent arbeidsrelatert kjøring.

Nettside: cardata.co

