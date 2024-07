Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Campus Reform med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Campus Reform, et prosjekt fra Leadership Institute, er USAs ledende nettsted for høyskolenyheter. Som en konservativ vaktbikkje for landets høyere utdanningssystem, avslører Campus Reform liberale skjevheter og overgrep på landets høyskoler. Teamet vårt av profesjonelle journalister jobber sammen med studentaktivister og studentjournalister for å rapportere om oppførsel og mishandling av campusadministratorer, fakultetet og studenter.

Nettside: campusreform.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Campus Reform. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.