Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cairn.info med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Cairn.info ble født ut fra ønsket fra fire forlag (Belin, De Boeck, La Découverte og Erès) som er ansvarlige for publisering og distribusjon av tidsskrifter for human- og samfunnsvitenskap, om å slå seg sammen for å forbedre deres tilstedeværelse på internett, og å tilby andre aktører som ønsker å utvikle en digital versjon av sine publikasjoner tekniske og kommersielle verktøy utviklet for dette formålet.

Nettside: cairn.info

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Cairn.info. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.