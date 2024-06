Business Generator AI er et AI-basert verktøy som hjelper brukere med å generere forretningsideer ved å svare på et sett med spørsmål knyttet til ulike aspekter av en virksomhet, for eksempel målkunder, inntektsmodeller, teknologi, industri, investering, konkurranse, ekspertisenivå, miljøpåvirkning , og overholdelse av forskrifter. Verktøyet gir brukerne en rekke alternativer å velge mellom i hver kategori, og basert på deres input genererer det en tilpasset forretningsidé. Målkundene kan være enten Business-to-Customer eller Business-to-Business, og inntektsmodellen kan være basert på ulike prisstrukturer og kilder, for eksempel abonnement, annonsering, provisjon, produkt- eller tjenestesalg, Freemium eller bruksbasert. Teknologialternativene inkluderer kunstig intelligens, blokkjede, tingenes internett, virtuell virkelighet, geolokalisering, utvidet virkelighet, big data, digitale produkter, markedsplass, maskinlæring, robotikk eller 3D-utskrift. Brukere kan velge fra en rekke bransjer, for eksempel teknologi , Utdanning, finans, helsevesen, produksjon, eiendom, transport, detaljhandel, mat, underholdning, hjem eller miljø. Verktøyet tar også hensyn til konkurransenivået i det valgte markedet eller bransjen, den innledende investeringen som kreves, ekspertisenivå, miljøpåvirkning og overholdelse av regelverk. Samlet sett gir Business Generator AI brukere en strukturert tilnærming til å generere forretningsideer ved hjelp av AI teknologi, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for gründere, oppstartsgründere eller alle som ønsker å utforske nye forretningsmuligheter.

Nettside: business-generator.vercel.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Business Generator. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.