Bushel Farm (tidligere FarmLogs) gir bønder både et bakkenivå og et stort bilde av gårdens operasjonelle og økonomiske ytelse. I motsetning til flere regneark eller rotete notatbøker, organiserer og sentraliserer Bushel Farm en rekke gårdsposter - feltkart, nedbør og satellittbilder, speidernotater, utstyr, aktiviteter og input, kornsalg og varelager, landavtaler, arbeidsordrer og mer. Kraftig automatisering i verktøyet forvandler gårdsposter til verdifull innsikt som bønder kan bruke til å planlegge og ta avgjørelser på egenhånd eller dele med kornkjøpere, agronomer, bankfolk, forsikringsleverandører og andre pålitelige gårdspartnere. Innsikt inkluderer: produksjonskostnader; markedsføringsposisjon; lønnsomhet av kornsalg; og fortjeneste og tap på gårds-, avlings- og åkernivå. Integrasjoner med John Deere® Operations Center og Climate FieldView® reduserer byrden med manuell inntasting for bønder, og tillater sømløs import av feltaktiviteter og inndata. Bønder har også muligheten til å dele feltgrenseformfiler og feltaktivitetsposter fra Bushel Farm, elektronisk i stedet for manuelt, for bærekraftsprogrammer. Bushels datatillatelseskontroller er innebygd i plattformen for å sikre personvern og deling av data kun når det er riktig autorisert av Bushel Farm-brukere.

Nettside: bushelfarm.com

