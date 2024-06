En skybasert skive- og kontrollprogramvare med et integrert blokkkodingsmiljø, grunnleggende modelleringsfunksjoner som cookie cutter-generator og litofangenerator, og en strømlinjeformet arbeidsflyt. Den har fiffige funksjoner som et automatisert reparasjonsverktøy for ødelagte filer, et splittingsverktøy for å dele opp store modeller i utskrivbare deler (med autogenererte kontakter), en detaljert g-kodevisning, live videokameratilbakemelding og jobbkø. Den bruker maskinlæring for å gi veiledning om "utskrivbarheten" til hver modell. Arbeidsflyten er veldig enkel og lett å lære, men den har fortsatt mulighet for detaljert kontroll av innstillinger. Det gir veldig gode, konsistente utskriftsresultater og fungerer med de fleste FFF-skrivere og noen SLA. Den er perfekt for hjemme-, utdannings- eller bedriftsbruk med flåte- og gruppeadministrasjonsverktøy og muligheten for fullstendig ekstern eller skrivebordstilkobling. Konfigurer skriveren én gang, kjør og overvåk den deretter eksternt fra Android-appen eller i hvilken som helst nettleser.

Nettside: buildbee.com

