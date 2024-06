Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BugBug med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

BugBug er en testautomatiseringsløsning med lav kode for QA, testere, utviklere og produktledere. Den tilbyr fullstendig automatisering av ende-til-ende-testing for nettsteder og nettapplikasjoner. Verktøyet gjør det mulig for brukere å automatisere regresjonstester og redusere kostnader som vanligvis er forbundet med IT-infrastruktur. Det intuitive opptaksgrensesnittet og det enkle brukergrensesnittet lar brukere lage en automatisert test på mindre enn 5 minutter. Freemium-planen tilbyr ubegrensede lokale testkjøringer og ubegrenset antall brukere. BugBug leverer avanserte funksjoner som du kan bruke når du trenger dem - kjør tilpasset JavaScript, lag tilpassede variabler, bruk automatiske velgere, smart venting, intelligent klikk og rull og mye mer. Få fart på hele testprosessen med BugBug!

