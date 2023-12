BrowserStack er en nettsky- og mobiltestplattform som gjør det mulig for utviklere å teste nettsidene og mobilapplikasjonene sine på tvers av nettlesere på forespørsel, operativsystemer og ekte mobile enheter, uten å kreve at brukere installerer eller vedlikeholder et internt laboratorium med virtuelle maskiner, enheter eller emulatorer. De har fire hovedprodukter - Live, App Live, Automate og App Automate. Brukere kan velge mellom mer enn 1200 on-demand ekte mobile enheter, nettlesere og operativsystemer og stole på en sikker, stabil og skalerbar infrastruktur for å støtte tusenvis av samtidige manuelle og automatiserte tester. Den abonnementsbaserte tjenesten ble grunnlagt av Ritesh Arora og Nakul Aggarwal i 2011 i Mumbai, India, og siden den gang har den fått bred aksept i nettutviklingssamfunnet over hele verden for å teste utformingen og ytelsen til et nettsted fra deres stasjonære nettlesere. BrowserStack har over 25 000 betalte kunder og 2 000 000 registrerte utviklere i mer enn 135 land. Globale selskaper er avhengige av BrowserStack for nett- og mobiltesting, inkludert industriledere som Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney og AngularJS. Med kontorer i San Francisco, Mumbai og Dublin, BrowserStack er privateid. I januar 2018 samlet BrowserStack inn 50 millioner dollar i serie A fra Accel. I oktober 2015 ble BrowserStack anerkjent som Bootstrap Champ av Economic Times Startup Awards. I mai 2019 ble Ritesh Arora intervjuet av Anand Daniel fra Accel Partners i #InsightsPodcast-serien.

Nettside: browserstack.com

