Broadcast er et kunstig intelligensdrevet verktøy designet for å hjelpe til med møteledelse. Den har som mål å effektivisere prosessen ved å fange møtenotater, spore beslutninger og automatisere oppfølgingsoppgaver. Verktøyet hjelper til med å redusere administrative oppgaver, slik at ledere kan fokusere på å lede teamene sine mer effektivt. Brukere har berømmet verktøyet for dets nøyaktige møteoppsummeringer og muligheten til raskt å gå tilbake til tidligere møter. Broadcast er designet for produktteam og integreres sømløst med eksisterende arbeidsflyter. Den har som mål å bygge bro mellom møter og produktutviklingsverktøy. Videre tilbyr verktøyet veiledning for beste praksis, skreddersydd til teamets behov og basert på møtetypen, for eksempel Sprint Planning, 1:1s eller Retros. For å spare tid sender Broadcast automatiske ukentlige oppsummeringer av møter. Verktøyet oppsummerer møtenotater ved hjelp av AI, som kan deles med teamet. I tillegg kan den synkronisere handlingselementer med verktøyene dine med et enkelt klikk. Broadcast prioriterer også åpenhet, med forklaring innebygd i sammendragene, og gir innsikt i hvordan konklusjoner ble utledet. Den sentraliserer alle møtene dine, noe som gir enkel tilgang og gjennomgang. Du kan få tilgang til transkripsjoner av møter, sammen med en historikk over beslutninger som er tatt. For å sikre datasikkerhet er Broadcast forpliktet til å slette råopptak etter 90 dager samtidig som sammendragene bevares. Den planlegger å oppnå Service Organization Control Type 2-sertifiseringen i 2024, som bekrefter dens forpliktelse til å sikre brukerdata.

