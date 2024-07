Alternativer - BrightReturn

Aligned

alignedup.com

Salgsteam – enkelt sagt, ALIGNED er et digitalt salgsrom – en samarbeidsplattform for teamet ditt og kjøperne dine. Det lar deg organisere komplekse avtaler, øke kjøperengasjementet og forkorte tiden til verdi. Hvordan? Justert strømlinjeformer all kundekommunikasjon, innhold, prosesser og verktøy t...