BrandBay er Instant Access Multi-Brand Digital Asset Management-plattformen for byråer, markedsførere, designere og bedriftseiere. Fra skrivebordsapplikasjonen til Chrome-utvidelsen hjelper BrandBay deg med å organisere, lagre og få tilgang til alle merkenes bilder, videoer, filer, koblinger, fonter, farger, notater og mer. BrandBays forenklede brukergrensesnitt, delingsalternativer og delbare merkevaresett-funksjoner gjør plattformen veldig unik og enkel å utnytte med teamet ditt. Lag samlinger og grupper for å organisere merkevareelementene dine slik du ønsker. Presenter dem deretter for kundene og teamet for en daglig stilguide. Lagre og vert for bildene og videoene dine, og bygg dem til og med inn på nettstedet ditt med en enkel kode. Del eiendeler individuelt, i en samling eller del hele merkevaren din med egendefinerte tillatelser. Prøv BrandBay gratis i dag og begynn å dra nytte av umiddelbar tilgang til multi-brand management-plattformen for å øke din nettbaserte arbeidsflyt og organisere merkevaren din.

Nettside: brandbay.io

