Vi er en komplett betalingsplattform! Vi tilbyr flere verktøy og løsninger for våre kunder for å selge sine fysiske produkter og infoprodukter på en trygg, rask og mye mer lønnsom måte! På mindre enn 6 år har vi allerede oppnådd vår posisjon blant de største og beste selskapene i Brasil og anses av Great Place To Work som et utmerket sted å jobbe. Du kan være sikker på én ting: med vår hjelp vil det bli mye enklere å vokse i det digitale markedet! Vi er intenst dedikerte til å utvikle oss og følge med på teknologiske endringer i markedet. Derfor bruker vi effektive servere som er forberedt på å behandle alle data med hastighet og sikkerhet, noe som gir bekvemmelighet til alle kunder. Alle som kjenner Braip vet at vi er klare til å gi støtte og kunnskap til skapere, tilknyttede selskaper og kunder som bruker plattformen til å markedsføre, annonsere eller kjøpe produkter. Dette er fordi teamet vårt består av fagfolk som prioriterer balansen mellom humanisert og selvsikker service! Arbeidsmiljøet vårt er deltakende og samarbeider i prosessen med personlig og faglig utvikling av Braip-teamet. Alt dette fordi vi vet at fokus på kollektivet er veldig viktig, men å respektere og gi plass til hver persons individualitet er avgjørende for å oppnå et flertall og effektivt resultat!

Nettside: braip.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Braip. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.