BrainStation er den globale lederen innen digital ferdighetstrening og arbeidsstyrketransformasjon. BrainStation ansetter instruktører fra de mest innovative og digitalt avanserte selskapene i verden, inkludert Google, Facebook, Shopify, Amazon og Nike. Disse bransjeekspertene hjelper til med å designe og levere innholdet vårt, og fra og med 2020 har BrainStation trent over 100 000 fagfolk og noen av de største selskapene i verden på tvers av våre kjernedisipliner; data, design, webutvikling, produkt og markedsføring. BrainStation har studenter som lærer gjennom online, instruktørledede opplæringsopplevelser i 100 land og har fysiske kontorer og campus i New York, London, Miami, Toronto og Vancouver for å levere førsteklasses personlig opplæring også.

Nettside: brainstation.io

