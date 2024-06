Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bonjoro med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bonjoro lar deg sende personlige videoer til nye potensielle kunder og kunder, for å skille deg ut, bygge tillit og øke salget. Bonjoro kobles til dine eksisterende CRM- eller e-postmarkedsføringsverktøy for å la deg sende raske og engasjerende videoer i stor skala for å: konvertere flere potensielle kunder, bestille flere demoer, ønske nye brukere velkommen og bygge kundekjærlighet og -lojalitet hele veien gjennom kundens reise. Kom og bli med over 50 000 andre bedrifter som vinner kundesuperfans med video!

Nettside: bonjoro.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bonjoro. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.