Bodas.net er et omfattende bryllupsplanleggingsnettsted som gir verktøy og ressurser for å hjelpe par med å organisere bryllupet sitt, inkludert en begivenhetsplanlegger, gjestelisteansvarlig, sitteoversikt og leverandørkatalog. Bodas.net dekker ulike aspekter av bryllupsplanlegging, som å finne bryllupssteder, bestille leverandører (fotografer, cateringfirmaer, musikere, etc.), bla gjennom brudekjoler og antrekk, planlegge seremonien og mottakelsen og mer. Den har også en fellesskapsfunksjon der par kan bli med i temadiskusjonsgrupper, dele bilder og historier og holde seg oppdatert på de siste bryllupstrendene og inspirasjonen. Bodas.net tilbyr en gratis nettstedbygger for bryllup for å hjelpe par med å lage et tilpasset nettsted for å dele detaljer med gjester. Bodas.net ser ut til å imøtekomme par i Spania, med mange lokale leverandører og spillesteder.

Nettside: bodas.net

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bodas. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.