BluBil kan bruke for kontroll av utgifter og kvitteringer i personlige, familie- og bedriftsformål. Det er mulig å opprette et ubegrenset antall grupper, som skal styre kontantstrømmen i en familie, i selskapet, mellom venner, under en felles tur og til andre formål. Det er lett å opprette en gruppe og legge til ansatte, som mottar en godtgjørelse, har reiseutgifter, underholdningsutgifter. Nå er kontantstrømmen klar. Overvåk enkelt og raskt. Legg til utgifter og inntekt ganske enkelt, dine ansatte vil ikke "glemme" å fikse dem på grunn av vanskeligheten med grensesnittet. Fastsette individuelle rettigheter til ordinære ansatte og avdelingsledere. Deleger myndighet, men behold full tillit til kontrollen over det som skjer. Kontantstrømmen til konsernet vil være helt foran øynene dine, men bare hvis du har tilstrekkelige rettigheter. Hold oversikt over bevegelsen av penger mellom ansatte.

Nettside: blubil.com

