Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blinq.me med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Blinq er en innovativ plattform som revolusjonerer måten fagfolk kobler til og deler sin kontaktinformasjon. Som den #1 globale leverandøren av digitale visittkort, tilbyr Blinq et sømløst, miljøvennlig alternativ til tradisjonelle papirkort. Med Blinq kan brukere lage tilpassede digitale kort som ikke bare inneholder kontaktinformasjonen deres, men også en rikere profil, inkludert lenker til sosiale medier, profesjonelle nettsteder og andre digitale plattformer. Disse kortene kan enkelt deles med hvem som helst, når som helst, gjennom en smarttelefon eller andre digitale enheter, noe som muliggjør umiddelbar tilkobling i enhver nettverkssituasjon. Blinq skiller seg ut for sin brukervennlighet, og tilbyr intuitiv design og brukervennlig grensesnitt, noe som gjør det til et viktig verktøy for moderne fagfolk som er opptatt av å bygge og vedlikeholde sine forretningsnettverk på en miljøbevisst måte.

Kategorier :

Nettside: blinq.me

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Blinq.me. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.