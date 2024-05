Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bitpapa med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bitpapa er en P2P-børs, som primært tilbyr kryptovaluta-utvekslingsavtaler i CIS-land: Russland, Ukraina, Hviterussland og Kasakhstan. En av hovedfordelene med Bitpapa-tjenesten er muligheten til å kjøpe XMR på en P2P-børs, da de fleste P2P-plattformer ikke viser denne anonyme kryptovalutaen. Den har et enkelt og minimalistisk grensesnitt og inkluderer et gjennomgangssystem som lar brukere velge kun pålitelige motparter. Bitpapas karakteristiske trekk er tilstedeværelsen av en Telegram-bot, som tilbyr et komplett utvalg av grunnleggende funksjoner. Plattformen tar høye gebyrer til annonsørene, noe som gjenspeiles i valutakursene. Dette gjør det mindre gunstig for mottakere å gjennomføre transaksjoner, men de får en service av høy kvalitet.

Nettside: bitpapa.com

