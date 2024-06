Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bird Eats Bug med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bird er en sveitsisk hærkniv med skjermfangstverktøy. Gjør det superenkelt å ta opp skjerm, mikrofon, kamera, ta skjermbilder, vise umiddelbare repriser. Det er mye raskere enn å skrive bestemte e-poster og ringe til et møte. Vi bygde også teamspesifikke funksjoner, som teknisk loggfangst for rapportering av feil, filvedlegg for å sende salgsoppslag til potensielle kunder eller fleksible prosjektstyringsverktøy som etiketter, mottakere og samlinger.

Nettside: birdeatsbug.com

