Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Billeasy med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Billeasy er et FinTech-selskap som leder ansvaret for å hjelpe organisasjoner med å skalere sine forbrukerrettede virksomheter og levere den omfattende opplevelsen til kunder fra offline til online og omvendt. Produktene våre er rettet mot å generere digitale fotavtrykk for å øke kundeengasjement, kundelojalitet og brukervennlighet. Vi hjelper merkevarer med å drive virksomhetsvekst ved ganske enkelt å digitalisere transaksjoner basert på deres førstepartstransaksjoner, lage virksomhetssporing og analyse for dem. Billeasy har inngått samarbeid med ledende detaljhandelsselskaper og statlige drevne massetransportorganisasjoner i India.

Nettside: billeasy.in

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Billeasy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.