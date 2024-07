BigSpeak er en funksjonsrik tekst-til-stemme og stemme-til-tekst-programvare tilgjengelig online. De primære egenskapene til BigSpeak innebærer å konvertere skrevet tekst til høykvalitets, realistisk lyd på en rekke språk. Den bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for generering av syntetiske stemmer og støtter oversettelse fra flere språk for å hjelpe med å overvinne språklige barrierer. «Tale til tekst»-funksjonen gir i tillegg brukere mulighet til å transformere talespråk til skrevet tekst, noe som gjør det lettere å lage transkripsjoner fra lydinndata. Videre tilbyr BigSpeak en 'Voice Cloning'-funksjonalitet, som lar brukere lage stemmer som etterligner et spesifikt lyd- eller talemønster for unike lydutganger. En ekstra 'Tekst til video'-funksjon er implementert som kan lage AI-genererte videoer fra brukernes tekstinndata. BigSpeak sikrer datasikkerhet på høyt nivå med all behandlet data kryptert og lagret sikkert i skyen. Forbedrede redigeringsalternativer gir brukerne mulighet til å spare tid og krefter ved å redigere eksisterende resultater i stedet for å starte prosessen på nytt. En fremdriftsmåler er til stede for å overvåke og gjennomgå arbeidshistorikk. BigSpeaks tjeneste kan brukes til et bredt spekter av applikasjoner, inkludert å lage lydbøker, generere stemmer for forskjellige scenarier og mer.

Nettside: bigspeak.ai

