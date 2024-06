Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Beta Testing med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

BetaTesting tilbyr testtjenester i den virkelige verden med et fellesskap på over 200 000 brukere over hele verden. Plattformen vår lar startups og store selskaper designe tester for å samle inn tilbakemeldinger, feilrapporter, brukervennlighetsvideoer og brukerdata fra den virkelige verden over én økt eller flere ukers iterasjoner. Teamet vårt tilbyr også fullt administrerte tjenester, inkludert testoppsett og design, prosjektledelse og dataanalyse for å hjelpe kundene våre med å bygge bedre maskinvare- og programvareprodukter.

Nettside: betatesting.com

