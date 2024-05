Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bento for Business med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bento er en kortbasert kostnadsstyringsplattform for små og mellomstore bedrifter som gir driftskontroll, synlighet og innsikt i forretningsutgifter. Bentos finansielle driftsplattform gjør det mulig for bedrifter å utstede fysisk og virtuell betalingsinformasjon til mennesker og systemer uten å introdusere risiko, samtidig som det gir bedrifter enestående kontroll og synlighet over deres B2B-utgifter og bedriftsutgifter. Åpne APIer og White Label-partnerskap utvider disse kontroll- og administrasjonsfordelene for å automatisere betalinger langt utover utgifter alene. Vårt oppdrag er å gi virksomheter en kraftig finansiell driftsplattform slik at de kan videreføre sin visjon, styrke sine ansatte og skape verdi for kundene sine.

Nettside: bentoforbusiness.com

