Behance (stilisert som Bēhance) er en sosial medieplattform eid av Adobe som hevder "å vise frem og oppdage kreativt arbeid". Bedrifter som LinkedIn, AIGA, Adweek og Cooper-Hewitt, National Design Museum og skoler som Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) og Maryland Institute College of Art (MICA) har brukt tjenestene deres. I juli 2018 hadde Behance over 10 millioner medlemmer.

Nettside: behance.net

