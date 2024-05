[Innhold, veldig omfattende] * 1,5 millioner+ originale eksempler, lær ord fra britiske og amerikanske dramaer og dokumentarer * 50 000+ ordkombinasjoner, massiv ordbruk, lett å lære og bruke * 2000+ rotaffikser, som dekker nesten 20 000 oppføringer, bruk engelske radikaler for å sette sammen ord * 5000+ avledningstrær, som dekker 20 000+ oppføringer, stenografiske ordfamilieartefakt * Ekte Collins engelsk-kinesisk ordbok, forstå engelsk på engelsk * Fulltrinns vokabularbibliotek, som dekker alle trinn i grunnskolen, ungdomsskolen, videregående skole, universitetet, studier i utlandet, etc. * 200+ vanlige vokabularbøker og engelsk lærebok vokabularlister, kombinert med papirbøker, for samtidig læring * Synonymer, antonymer, orddeformasjoner og mer effektivt tilknyttet minne [Fokus for eksamen er veldig fremtredende] * Betydningen av testen er uthevet og fet for å vise betydningen av ordet som har blitt testet Lær ofte nøkkelpunktene i ordets betydning. * Merker av testpunkter, uthevede setninger som har blitt testet, nøkkelpunkter for kjernetestpunkter * 170 000+ eksempler fra tidligere eksamener, som dekker opptaksprøver på videregående skoler, opptaksprøver til høyskoler, CET-4 og CET-6, opptaksprøver for videregående studier og programmer fra høyskole til grunnutdanning [Minne, veldig effektivt] * Ebbinghaus-minnekurve, intelligent planleggingsgjennomgang, effektiv anti-glem * Originaleksempler hjelper deg å forstå hvordan ord brukes i virkelige sammenhenger. Bare når du forstår dem vil de være lettere å huske (≧ω≦). * Rotpåføringer hjelper deg å forstå den interne strukturen til ordet. Det vil være lettere å huske hvis du forstår det o(^▽^)o * Autentiske kollokasjoner hjelper deg å forstå flere betydninger av ord Bare når du forstår dem kan du huske dem bedre \\(*^▽^*)//. * Staveprøve, etter å ha lært en gruppe stavemåter, gir du deg ikke før du kan skrive. [Utholdenhet, veldig enkelt] * Logg på for å få kule mynter, og sjekk inn som et team for å få flere belønninger

