Awarathon er et dynamisk verktøy for video-rollespill-ledet salgscoaching. Vårt virtuelle treningsmiljø utnytter AI for å hjelpe salgsteamene dine med å lage effektive, vinnende pitches. Awarathon jobber med mellommarkedsorganisasjoner for å påvirke deres salgsberedskap. Plattformen vår utnytter kunstig intelligens og videorollespill for å forbedre salgstreningseffektiviteten og hjelpe teamene dine med å lage den perfekte pitch. Vi har hjulpet våre kunder (på tvers av sektorer for finansielle tjenester, teknologi, helsetjenester og utdanningsløsninger) med å bli salgsklare og ha mer konsistente, trygge salgsteam. Awarathon har hovedkontor i Mumbai – Indias Maximum City. Vi startet livet med ambisjonen om å spre sosial bevissthet (det var det som inspirerte navnet vårt). Over tid har vi utviklet oss til teknologiske forandringsskapere, samtidig som vi har sikret at våre sosiale forpliktelser innen utdanning og like muligheter fortsetter meningsfullt.

Nettside: awarathon.com

