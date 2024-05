Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Avocademy med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vi underviser i UX/UI-design og hjelper deretter folk med å få gode jobber. Avocademy ble født av et behov for mer mangfoldige designere. Nåværende designprogrammer er dyre og ikke tilgjengelige. Vi gjør det tilgjengelig for alle å bryte seg inn i feltet og skifte karriere. Studentene våre er 75 % kvinner, 65 % BIPOC og 33 % LHBTQ+.

Nettside: avocademy.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Avocademy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.