AutoRegex er et kraftig verktøy som lar brukere konvertere fra engelsk til Regular Expression (RegEx) ved hjelp av Natural Language Processing (NLP). Denne nettsiden gjør det enkelt å lage RegEx-mønstre uten behov for omfattende kunnskap om syntaksen. Ved å utnytte Artificial Intelligence (AI), kan AutoRegex automatisk oversette mellom engelsk og RegEx, slik at brukere kan lage komplekse RegEx-mønstre uten manuell koding. Nettstedet tilbyr en rekke planer for å dekke ulike behov, og brukere kan logge på med sin Google- eller e-postkonto. AutoRegex har blitt omtalt på flere nettsteder, og ble bygget med kjærlighet av @GD3KR.

Nettside: autoregex.xyz

