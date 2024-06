Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AutoLink AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AutoLink AI er et innovativt verktøy designet for å forbedre intern kobling på Webflow-nettsteder gjennom kraften til kunstig intelligens. Den tilbyr funksjoner som AI-drevne koblingsforslag, massekoblinger, oppdagelse av ødelagte koblinger, flerspråklig koblingsstøtte og innholdssilooppretting for å hjelpe brukere med å strukturere innholdet sitt mer effektivt. Verktøyet kan brukes av nettstedeiere, SEO-fagfolk og innholdsskapere for å forbedre nettstedets arkitektur, øke organisk trafikk og fremskynde innholdsindeksering. Folk vil kanskje bruke AutoLink AI for å spare tid på den manuelle prosessen med intern kobling, sikre koblingsrelevans, opprettholde nettstedets helse og til slutt øke nettstedets synlighet og brukernavigasjonsopplevelse.

Nettside: autolink.ai

