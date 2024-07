Attestiv er et AI-innholdsdeteksjons- og etterforskningsverktøy for digitale medier som har som mål å beskytte digitale eiendeler og avdekke falske eller manipulerte medier, som bilder, videoer og dokumenter. Verktøyet bruker patentert AI-teknologi for å autentisere opplastede medier, og sikrer at delt informasjon er sikker. I sanntid via mobile enheter, APIer eller Attestiv-nettportalen, blir bilder, videoer og dokumenter tatt med fingeravtrykk og validert uten endringer. Kjernefunksjonaliteten til Attestiv ligger i dens evne til å beskytte virksomheter og organisasjoner mot potensiell skade på grunn av misbruk av endrede eller fabrikkerte digitale medier. Plattformen er designet for å møte kravene til ulike sektorer, inkludert forsikring, finansielle tjenester, nyheter og media blant andre. Attestiv har funnet sin anvendelse i personlig eiendom og kommersielle siteringer, krav, fornyelser, inspeksjoner og i forebygging av svindel og tap som oppstår på grunn av manipulerte medier. Dessuten styrker plattformen integriteten til nyheter og medieinnhold med autentisering og sporbarhet. Dessuten validerer teknologien kritiske data for bransjer som IoT, Eiendom, Shipping, Automotive og Construction. I hovedsak er Attestiv en AI-basert løsning forpliktet til å fremme digital sannferdighet, og dermed minimere risiko og beskytte omdømmet til brukere og organisasjoner.

Nettside: attestiv.com

