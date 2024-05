Atom tilbyr en AI-drevet WhatsApp chatbot-løsning for å hjelpe bedrifter med å generere mer kvalifiserte potensielle kunder, lage mer intelligente chatbots, måle resultater og integrere med CRM-er. Nøkkelfunksjoner inkluderer: * 24/7 intelligent virtuell assistent for å svare på kundespørsmål * Evne til å nå opptil 98 % av kundene gjennom WhatsApp-kringkastingskampanjer * Automatiserte arbeidsflyter for å filtrere interesserte potensielle kunder og fokusere salgsteamet på å avslutte avtaler * WhatsApp multi-agent integrasjon for å gi full synlighet av kundesamtaler Løsningen integreres med HubSpot, slik at bedrifter kan synkronisere WhatsApp-kontakter med CRM og lage automatiserte arbeidsflyter ved hjelp av AI-chatbotene. Atom tilbyr en personlig rådgiver og team av AI i WhatsApp-eksperter for å veilede bedrifter gjennom integrasjonsprosessen, og posisjonere seg som en "nøkkelferdig" løsning i markedet. Kasusstudier fremhever hvordan kunder har sett betydelige forbedringer, som å øke salget fra 200 til over 3000 per måned, tredoble digitale salgskonverteringsfrekvenser og bestille over 5000 bekreftede avtaler på 2,5 måneder. Selskapet har blitt omtalt i publikasjoner som CIO Peru, Forbes og Estrategia & Negocios, og fremhever deres vekst og anerkjennelse i markedet. Bedrifter inviteres til å snakke med en Atom-rådgiver for å lære mer og prøve plattformen selv.

Nettside: atomchat.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Atom. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.