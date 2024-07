Artwork Flow er en kreativ administrasjonsprogramvare drevet av AI, ment å transformere administrasjonen og arbeidsflyten til merkevaren din. Produktet har digital asset management, som gjør det mulig for brukere å organisere og hente eiendeler raskt ved hjelp av kunstig intelligens. Den tilbyr også automatisering av merkevareoverholdelse, automatisering av arbeidsflyt, online korrektur og kreativ automatisering. Merkevareforvaltning er sikret gjennom smart plattformutnyttelse for å forstå dine behov for effektivt å administrere merkevarens omdømme og identitet. Programvaren tilbyr også et bredt spekter av integrasjoner med andre verktøy og apper for en sømløs opplevelse. Ulike roller og bransjer finner aktuelle løsninger gjennom Artwork Flows funksjonsrike plattform. Kreative operasjonsspesialister, markedssjefer, CMOer, merkevareledere og designere er blant brukerne. Dens bransjespesifikke løsninger retter seg mot vinprodusenter, direkte til forbrukertjenesteleverandører og mat- og drikkesektoren, blant andre. Artwork Flows brukstilfeller involverer strømlinjeforming av kreative operasjoner, administrering av programvare for etikettdesign, automatisering av annonsetilpasning og administrasjon av merkevareretningslinjer. Plattformen tilbyr flere verktøy for korrektur som en skriftsøker, online måleskala og online stavekontroll. For å hjelpe brukernes opplevelse tilbys ressurser som blogger, guider, webinarer og kundehistorier. Til slutt, Artwork Flow tilbyr også gratis verktøy som et illustrasjonsverktøy for å hjelpe med den kreative prosessen.

Nettside: artworkflowhq.com

