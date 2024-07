Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Artforum med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Artforum, etablert i 1962, er en banebrytende publikasjon i samtidskunstverdenen, anerkjent for sin innflytelsesrike rolle i utformingen av kunstkritikk og -diskurs. Artforum ble grunnlagt av John P. Irwin, Jr., og flyttet raskt fra California til New York i 1967, hvor det fortsatt er en hjørnestein i kunstmiljøet. Magasinet er kjent for sine strenge kritiske essays og har vært sentralt for å sette søkelyset på kunstnere som definerer ulike kunstepoker. Det nåværende redaksjonsteamet inkluderer utgiver Danielle McConnell og assosiert utgiver Kate Koza, mens Tina Rivers Ryan nylig tiltrådte rollen som sjefredaktør i mars 2024. Artforum opprettholder en betydelig digital tilstedeværelse, med millioner av årlige sidevisninger og en robust følge på sosiale medieplattformer.

Nettside: artforum.com

