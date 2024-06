ArtBot er et nettbasert verktøy som gjør det mulig for brukere å generere AI-lagde bilder og bilder ved hjelp av Stable Diffusion. Verktøyet bruker en distribuert databehandlingsklynge kjent som AI Horde for å behandle kreasjonene. Med ArtBot kan brukere lage bilder uten behov for pålogging eller eventuelle tilknyttede kostnader, siden det er gratis å bruke. Ved å navigere gjennom de ulike alternativene kan brukerne kontrollere bildegenereringsprosessen. De kan definere spørsmål, velge bildemodeller og angi bildets retning og størrelse. I tillegg kan brukere bestemme antall trinn og veiledningsnivået for AI-algoritmen. Valgfrie innganger som frø og CLIP-hopp kan også spesifiseres. ArtBot tilbyr etterbehandlingsalternativer for å forbedre de genererte bildene. Brukere kan bruke GFPGAN og CodeFormers for å forbedre ansiktstrekk, fjerne bildets bakgrunn eller bruke oppskaleringsteknikker ved å bruke RealESRGAN_x4plus og RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Nettapplikasjonen, designet med omsorg og lidenskap av @davely, er lett tilgjengelig og brukervennlig. Brukere kan finne mer informasjon om ArtBot, samt vanlige spørsmål og endringsloggen, på de tilsvarende nettsidene. I tillegg gir prosjektets GitHub-depot ytterligere detaljer og ressurser. Samlet sett gir ArtBot en praktisk plattform for de som er interessert i å lage AI-genererte bilder ved hjelp av Stable Diffusion, og tilbyr ulike tilpasningsalternativer og utnytte kraften til distribuert databehandling gjennom AI Horde.

Nettside: tinybots.net

