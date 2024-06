ArchitectGPT er et AI-drevet designverktøy som skaper fantastiske visuelle design for hjem og eiendommer basert på opplastede bilder. Verktøyet tilbyr 10-65+ designtemaer å velge mellom, inkludert moderne, art deco, rustikk og andre, som tilfredsstiller behovene til arkitekter, eiendomsmeglere og interiørdesignere. Grensesnittet er designet for å være intuitivt og enkelt å bruke, og muliggjør tilpasning av et spesifikt rom, for eksempel stue til kjøkken eller soverom til hjemmekino, blant annet med en enkel dra-og-slipp-funksjon. Brukere kan få tilgang til en kommersiell brukslisens for å bruke genererte bilder til markedsføring eller andre formål. Dessuten gir verktøyet tilpassede temaer som imøtekommer spesifikke kundebehov. ArchitectGPT har også en mobilvennlig plattform som lar brukere ta bilder mens de er på farten og laste dem opp for umiddelbar designinspirasjon. ArchitectGPT tilbyr vakre eksteriør- og interiørdesign for å inspirere brukere med sin AI-teknologi, som genererer et bredt utvalg av temaer for å produsere fantastiske bilder som forvandler hjem til kunstverk. Brukere kan velge designtemaer og stiler og eksperimentere med forskjellige oppsett, noe som sikrer en unik utgang. Verktøyet er tilgjengelig gratis, og brukere kan prøve det før de abonnerer på tjenesten. Totalt sett gir ArchitectGPT en enkel og effektiv måte å skape vakre hjemmedesignbilder, sparer tid og krefter samtidig som den produserer iøynefallende design med bare noen få klikk.

Nettside: architectgpt.io

