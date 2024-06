Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Applitools med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Applitools er en testautomatiseringsplattform som bruker AI for å hjelpe team med å sende feilfrie digitale opplevelser uten bryet med tradisjonell testpraksis. Med Applitools Eyes og vår neste generasjons testsky, Ultrafast Grid, kan utviklere og QA-ingeniører kjøre tester for raskt å validere frontend-funksjonalitet, tilgjengelighet og visuell korrekthet med enestående hastighet og nøyaktighet. Vår visuelle AI-teknologi forvandler hvordan organisasjoner nærmer seg kvalitet ved å sikre at nett- og mobilapplikasjoner vises og fungerer nøyaktig som designet på tvers av alle enheter, nettlesere, operativsystemer eller innebygde applikasjoner. Applitools er raskt, raskt å integrere med ethvert DevOps-miljø, enkelt å bruke av alle i teamet, og skalerbart til enhver størrelse organisasjon som ønsker å øke hastigheten og kvaliteten med hver utgivelse – et resultat som er nødvendig for å konkurrere i dagens utfordrende forretningsmiljø.

