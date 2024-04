Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Apollo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Apollo er et SaaS-produkt som automatiserer analyseimplementeringer, slik at organisasjoner kan øke avkastningen fra investeringer i digital analyse. Øk kvaliteten på implementeringen og gjennomstrømmingen til teamet ditt, slik at du kan fokusere på å bruke data du stoler på for å ta meningsfulle forretningsbeslutninger. Utnytt Apollo for raske og enkle migreringer til Google Analytics 4 og Adobe Experience Platform, eller for sømløs løpende administrasjon av Google Analytics- og Adobe Analytics-implementeringene dine. Apollo forbedrer aktualiteten og nøyaktigheten til førstepartsdata ved å automatisere: * administrasjon av analytisk dokumentasjon (dvs. datalagspesifikasjon, løsningsdesign og testcases) * Konfigurasjon av analytics tag manager * Konfigurasjon av analyseplattform * validering av datalag og tagging * Integrasjon av samtykkestyringsplattform

