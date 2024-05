Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AntWalk med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

En plattform for kompetanseheving av ansatte for raskt voksende bedrifter. En oppkompetanseplattform som gir team med kontinuerlige læringsspor for å utstyre dem med de riktige ferdighetene til rett tid. Opplæringsprogrammene våre er tilpasset forretningsmålene til organisasjoner på tvers av salg, kundesuksess, generell ledelse, teknologi og produktfunksjoner og fremmer ansattes utvikling ved å forbedre deres eksisterende kompetanse og utvikle nyere.

antwalk.com

