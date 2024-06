Anime AI er et verktøy bygget for å lage bilder i anime-stil drevet av AI. Det fungerer ved å ta et opplastet bilde og behandle det gjennom kunststilfiltre som omfatter forskjellige populære anime-serier som One Piece, Naruto og andre, og forvandler effektivt det originale bildet til en anime-lignende skildring. Brukerne kan tilpasse konverteringen med tilgjengelige stilvalg. Den tilbyr generering av opptil 100 AI-forbedrede bilder som varierer i tilpassede stiler basert på brukerens valg. Brukere må følge spesifikke retningslinjer for de beste resultatene: et klart, enkeltperson, farget portrettbilde med synlige ansiktsdetaljer er nødvendig. Det er et verktøy bygget for anime-entusiaster som ønsker å se bildene deres forvandlet til forskjellige anime-kunststiler. I tillegg til å generere anime-avatarer, tilbyr Anime AI også flere apper for å generere bilder fra tekstmeldinger. Dette verktøyet er brukervennlig, og sikrer levering av de transformerte bildene innen få minutter etter at forespørselen ble startet.

Nettside: animeai.app

