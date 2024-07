Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Amira Learning med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Amira Learning har utviklet den første intelligente leseassistenten som lytter til elevene mens de leser høyt, vurderer mestring og gir personlig veiledning for å akselerere lesemestring. Selskapet ble grunnlagt av et team av tidligere ingeniører og ledere fra Pearson, IBM, ACT og Renaissance og bygget på grunnlag av 20 års forskning fra Carnegie Mellon University. Amira Learnings oppgave er å bidra til å lukke gapet på 43 millioner mennesker i Amerika ved å skape personlige og engasjerende leseopplevelser for barn. Selskapet har hovedkontor i San Francisco, og har samlet inn mer enn $40 millioner fra investorer, inkludert Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education og GSV AcceleraTE. Den brukes for tiden av mer enn 2500 skoler, og når nesten en million elever over hele USA og over hele verden.

Nettside: amiralearning.com

