Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for American Chemical Society med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

American Chemical Society er en kongresscharteret uavhengig medlemsorganisasjon som representerer fagpersoner på alle gradsnivåer og innen alle felt av kjemiske vitenskaper. Med mer enn 150 000 medlemmer er ACS verdens største vitenskapelige samfunn og en av verdens ledende kilder til autoritativ vitenskapelig informasjon. En ideell organisasjon, ACS er i forkant av den utviklende kjemibedriften og det fremste profesjonelle hjemmet for kjemikere, kjemiingeniører og relaterte yrker over hele verden. ACS er dynamisk og visjonær, forpliktet til å "forbedre alle menneskers liv gjennom kjemiens transformerende kraft." Denne visjonen ─ utviklet og vedtatt av ACS-styret etter bred konsultasjon med medlemmene ─ kompletterer ACS Mission Statement, som er "å fremme den bredere kjemibedriften og dens utøvere til fordel for Jorden og alle dens mennesker." Sammen representerer disse to uttalelsene vår ultimate grunn til å være og gir et strategisk rammeverk for vår innsats. ACS publiserer en rekke vitenskapelige tidsskrifter og databaser, innkaller til store forskningskonferanser og tilbyr utdannings-, vitenskapspolitikk- og karriereprogrammer innen kjemi. Vi gir også mer enn 22 millioner dollar hvert år i tilskudd til forskning innen petroleum og relaterte felt. Vi spiller også en lederrolle i å utdanne og kommunisere med beslutningstakere og allmennheten om viktigheten av kjemi i livene våre.

Nettside: acs.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet American Chemical Society. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.