Amazon.com, Inc., er et amerikansk multinasjonalt teknologiselskap basert i Seattle, Washington. Amazon fokuserer på e-handel, cloud computing, digital streaming og kunstig intelligens. Det regnes som et av de fire store teknologiselskapene, sammen med Google, Apple og Facebook. Det har blitt referert til som "en av de mest innflytelsesrike økonomiske og kulturelle kreftene i verden" så vel som verdens mest verdifulle merke. Amazon er kjent for sin forstyrrelse av veletablerte industrier gjennom teknologisk innovasjon og masseskala. Det er verdens største online markedsplass, AI-assistentleverandør, live-streaming-plattform og cloud computing-plattform målt ved inntekt og markedsverdi. Amazon er verdens største internettselskap målt i omsetning. Det er den nest største private arbeidsgiveren i USA og en av verdens mest verdifulle selskaper. Amazon ble grunnlagt av Jeff Bezos i Bellevue, Washington, 5. juli 1994. Selskapet startet som en online markedsplass for bøker, men utvidet til å selge elektronikk, programvare, videospill, klær, møbler, mat, leker og smykker. I 2015 overgikk Amazon Walmart som den mest verdifulle forhandleren i USA etter markedsverdi. I 2017 kjøpte Amazon Whole Foods Market for USD 13,4 milliarder, noe som økte Amazons fotavtrykk som fysisk forhandler betydelig. I 2018 kunngjorde Bezos at deres to-dagers leveringstjeneste, Amazon Prime, hadde passert 100 millioner abonnenter over hele verden. Amazon distribuerer nedlastinger og strømming av video, musikk og lydbøker gjennom datterselskapene Prime Video, Amazon Music, Twitch og Audible. Amazon har også en publiseringsavdeling, Amazon Publishing, et film- og TV-studio, Amazon Studios, og et datterselskap av cloud computing, Amazon Web Services. Den produserer forbrukerelektronikk inkludert Kindle e-lesere, Fire-nettbrett, Fire TV og Echo-enheter. I tillegg inkluderer Amazon-oppkjøp Ring, Twitch, Whole Foods Market og IMDb. Blant ulike kontroverser har selskapet blitt kritisert for overrekkevidde av teknologisk overvåking, en hyperkonkurransedyktig og krevende arbeidskultur, skatteunngåelse og konkurransehemmende praksis.

Nettside: amazon.com

