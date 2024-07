Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Amazing.photos med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Amazing.photos er en AI-profilbildegenerator som lar brukere enkelt lage over 100 fantastiske bilder av seg selv med bare 20 opplastede bilder. Kvaliteten på bildene er i verdensklasse med full HD-oppløsning på 2048x2048. AI-teknologien som brukes kalles Stable Diffusion, som er en form for finjustering av modellen for å gjenkjenne en bestemt person. Brukere eier bildene de genererer, og kan gjøre hva de vil med dem, inkludert å laste ned, dele, slette, selge eller få tatoveringer av dem. Bildene lagres sikkert på servere i Frankfurt, Tyskland og Amazing.photos tar personvernet på alvor, og selger aldri brukerdata. Betaling håndteres gjennom Stripe, en industrileder, og betalingsdetaljer blir aldri sett eller lagret av Amazing.photos.

Nettside: amazing.photos

