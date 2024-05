Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Alternative Payments med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Alternative Payments er en fullservice B2B betalingsplattform som forenkler og automatiserer betalinger for deg og dine kunder. Tilby kundene dine en hvitmerket og sikker plattform for å betale fakturaer med en rekke betalingsmetoder (ACH, kredittkort og delbetaling). Integrer med ledende regnskaps- og PSA-programvareløsninger for å synkronisere fakturaer og gjøre automatisk avstemming til en lek. Aktiver automatiseringer som automatisk betaling og automatiserte e-postpåminnelser for å spare tid og samle inn fakturaer raskere, og låse opp datainnsikt for å gi deg full oversikt over betalinger og bedre forutsi kontantstrøm. Alt på én plattform.

Nettside: alternativepayments.io

