Allganize AI dokumentforståelsesplattform, Alli, er designet for å tilby innovative løsninger for ulike produktivitetsutfordringer i bedriften. Alli tilbyr AI chatbots, enterprise chatGPT og AI OCR, noe som gjør det til en one-stop-løsning for dokumentbehandling og -analyse. Den bruker maskinlæring og mønstergjenkjenning for å behandle strukturerte og ustrukturerte dokumenter, og oppnår eksepsjonell nøyaktighet med en suksessrate på over 99 %. Alli GPT er spesielt egnet for brukstilfeller for bedriftssøk, siden det gir nøyaktige svar fra både interne og eksterne kilder, og eliminerer behovet for å søke gjennom flere dokumenter. Alli Capture, derimot, automatiserer fangst av data fra strukturerte og ustrukturerte dokumenter, noe som reduserer tiden og kostnadene som skyldes feil og ineffektivitet ved manuell behandling betydelig. Alli Answer er et naturlig språkbehandlingsverktøy som gir raske og nøyaktige svar på brukerspørsmål, og organiserer informasjon på en brukervennlig måte. Allganize tar for seg produktivitetskampene ulike bransjer står overfor, inkludert spill, informasjonsteknologi, e-handel, offentlig sektor, konstruksjon, olje og gass, forsikring, finansielle tjenester og menneskelige ressurser. Allganizes forhåndsopplærte modeller og avanserte dataflytmodeller kan bygge skreddersydde løsninger for disse bransjene på dager, uten behov for koding. Den opprettholder også høye sikkerhetsnivåer ved å overholde sikkerhetsforskrifter og -standarder, implementere sikker designpraksis og gjennomføre løpende gjennomganger for å sikre sikkerheten og sikkerheten til plattformen. Samlet sett har Allganize en pakke med verktøy som kan hjelpe organisasjoner med å trekke ut innsikt fra deres ustrukturerte data effektivt, automatiserer repeterende og dagligdagse oppgaver og øker nøyaktigheten.

