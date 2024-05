Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Algomo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Algomo er en generativ AI-drevet plattform designet for å automatisere kundestøtte gjennom tilpassede ChatGPT-lignende roboter for nettsteder. Det lar bedrifter løse kundestøtteinteraksjoner effektivt, med bot som håndterer forespørsler, eskalerer problemer når det er nødvendig, og fungerer uten behov for opplæring eller vedlikehold. Algomos plattform fungerer ved å umiddelbart svare på repeterende kundespørsmål, og reduserer dermed kostnader og øker kundetilfredshet (CSAT) og medarbeiderengasjement. Den automatiserer merking, kategorisering og triaging av støtteinteraksjoner, og reduserer håndteringstider og manuelle oppgaver. I tillegg gir det agenter AI-forslag og live-skjermdeling for å forbedre responstiden og produktiviteten. Algomo er spesielt nyttig for bedrifter som ønsker å: * Automatiser kundeservice: Ved å løse de fleste støtteinteraksjoner gjennom automatisering. * Forbedre effektiviteten: Reduser tiden og ressursene brukt på kundestøtte. * Forbedre kunde- og medarbeidertilfredshet: Gjennom raskere løsninger og færre manuelle oppgaver. * Internasjonal utvidelse: Med sine flerspråklige muligheter er den ideell for virksomheter som skalerer globalt.

Nettside: algomo.com

