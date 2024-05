Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Alendei med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Alendei er AI-basert kundeengasjementplattform. Den gjør det mulig for brukere å sende korte tekstmeldinger til mobiltelefonbrukere. Det gir automatisert kundestøtte og engasjement gjennom et samtalegrensesnitt for å forbedre brukeropplevelsen og tilfredsheten. Det gjør det mulig for brukere å tilby toveiskommunikasjon ved å integrere WhatsApp Business API-er for å sende og motta meldinger.

Nettside: alendei.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Alendei. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.