Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Airfordable med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Kjøp flyreisen din med Airfordable for kun en brøkdel på forhånd, og betal resten i enkle, fleksible avdrag før avreisedatoen. Airfordable er betalingsplaner for flybilletter. Tjenesten lar brukere sikre billetter med et depositum på forhånd og betale gjenværende saldo i faste betalinger før avreisedatoen.

Nettside: airfordable.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Airfordable. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.