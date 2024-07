Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AILab Tools med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AILab Tools er en plattform for kunstig intelligens som tilbyr en rekke online bilderedigeringsfunksjoner. Den utnytter AI for å lette en rekke bildemanipulasjoner og forbedringer som svart/hvitt bildefarging, skarphetsøkning, kontrastjusteringer og tapsfri bildeforstørrelse. Plattformen har også spesialiserte verktøy for forskjellige oppgaver som portrettanimasjon, aldersendring av bilder, kjønnsbytting av bilder og endring av bildestil. Ved å bruke AILabs API, kan brukere utvikle sine tilpassede bildebehandlingsapplikasjoner. Noen nøkkelprodukter inkluderer fjerning av AI Bakgrunn, Image AI og Portrait AI. I 'Portrait AI'-kategorien er funksjoner som endring av ansiktsuttrykk, frisyreendring og alders- og kjønnsbytte tilgjengelig. På den annen side omfatter kategorien 'Image AI' tjenester innen bildeoppskalering, fotoforbedring, AI-fotofarging og bildedeluering, blant annet. 'AI Background Removal' forenkler fjerning av både generell og portrettbakgrunn. I tillegg til disse primære funksjonene, tilbyr AILab Tools andre hjelpefunksjoner for å forbedre kvaliteten på bilder og portretter.

Nettside: ailabtools.com

